День республики: Элиссан Шандалович пожелал участникам выставки "Карелия уникальная" больше продукции под знаком "Сделано в Карелии"

Сегодня, 24 августа, в рамках праздничных мероприятий Дня республики в городе Медвежьегорск открылась выставка муниципальных районов и городских округов "Карелия уникальная".

Участников и гостей выставки приветствовали Глава Карелии Артур Парфенчиков и Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

"Надо сказать, что выставка стала визитной карточкой Дня республики. Хочу отметить, что с каждым годом она становится интереснее и ярче. Здесь представлены все муниципальные районы и городские округа Карелии. Каждый из них, безусловно, самобытен, но есть очень многое, что нас объединяет", - сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента пожелал участникам выставки, чтобы под знаком "Сделано в Карелии", который появился по инициативе Главы республики, выпускалось больше товаров. Как подчеркнул Элиссан Шандалович, карельский знак качества котируется в Санкт-Петербурге и в Москве. Он также выразил надежду на то, что маркированная им продукция появится и в других городах.

"Законодательное Собрание Карелии, исполнительная власть республики будут делать все для того, чтобы бизнес в регионе развивался, наша республика крепла и мы двигались вперед вместе", - добавил Председатель парламента.