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День России предложили перенести

Новости. Общество
21:05, 08 Июля 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
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Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.

Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, пишет RT.

По её мнению, 12 июня у многих граждан страны ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

"В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём", – предлагает Волынец.

Ранее на официальном портале правовой информации был опубликован текст Конституции с внесёнными в неё поправками, одобренными в ходе общероссийского голосования, которое проходило в России с 25 июня по 1 июля.

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