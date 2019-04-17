Депутат дала показания в суде по скандальному протоколу собрания жителей Войницы

Свое мнение о размещении форелевого хозяйства вблизи старинной карельской деревни мог высказать любой желающий.

Верховный суд Карелии продолжил 17 апреля рассмотрение иска жительницы деревни Войница Калевальского национального района Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства об отмене ведомственного приказа о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто. Суд заслушал свидетельские показания депутата Луусалмского сельского поселения Надежды Лесонен, которая подписала протокол собрания жителей Войницы от 22 июня прошлого года. Этот протокол и опросные листы, в которых граждане высказывали свое отношение к размещению рыбоводных участков вблизи деревни, стали в дальнейшем основанием для принятия министерского решения.

По словам Лесонен, в июньском собрании участвовали 16 человек, они встретились с представителями компании "КС Групп", которые рассказали о своих планах открытия форелевого хозяйства. "Исходя из того, что было мало жителей, мы решили провести опрос не опрос, а чтобы жители высказали свое мнение", – сообщила суду Надежда Лесонен.

Как рассказала депутат, опросные листы лежали в сельском магазине, и подписать их мог любой желающий. В итоге подписей получилось 66 – вдвое больше, чем проживает людей в деревне. "Я не контролировала этот список", – призналась в суде Лесонен.



Судья Елена Кудряшова. Фото: Валерий Поташов

– А как вы можете гарантировать, что там подписались именно те лица, которые имели право на выражение своего мнения? – поинтересовалась у депутата судья Елена Кудряшова.

– Я никак не могу гарантировать это, потому что я не следила за каждым, кто подписывал, кто за или кто против, – ответила Лесонен.

Однако затем, когда опросные листы поступили в администрацию Калевальского национального района, ее руководство попросило депутата "проанализировать" список, чтобы выделить из него тех, кто не проживает в деревне. К удивлению Ксении-Лауры Рышкевич ее в среди местных жителей не оказалось, хотя она зарегистрирована в Войнице сразу после своего рождения. В итоге сторонников открытия форелевого хозяйства оказалось больше, и это мнение было доведено до комиссии Минсельхоза Карелии, принимавшей решение о формировании рыбоводных участков.



Ксения-Лаура Рышкевич. Фото: Валерий Поташов

Напомним, жительница Войницы Рышкевич потребовала отменить приказ министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто, поскольку, как считает истец, этот приказ ущемляет ее право на благоприятную окружающую среду и на беспрепятственное пользование водными ресурсами. Озеро Верхнее Куйтто является источником питьевой воды для жителей Войницы, кроме того, в случае открытия форелевого хозяйства местное население не сможет ловить рыбу в районе полукилометра от садков.

Присутствовавший на суде представитель компании "КС Групп" Денис Разумов с доводами истца не согласился. По словам Разумова, в деревне имеется родник, который также может считаться источником питьевой воды, а ограничения рыбной ловли вблизи форелевых садков не препятствуют рыболовству на остальной территории озера.



Денис Разумов. Фото: Валерий Поташов

Слушания по административному иску жительницы Войницы Ксении-Лауры Рышкевич к Минсельхозу Карелии продолжатся 22 апреля. Между тем, противники открытия форелевой фермы намерены обжаловать решение городского суда Костомукши, который на прошлой неделе отказал им в удовлетворении иска о признании недействительным протокола собрания жителей Войницы от 22 июня 2018 года.