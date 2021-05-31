Депутат Дмитрий Романов с общественными контролерами проверили ход ремонта дорог в Петрозаводске

Председатель Постоянной комиссии Петросовета по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Романов провел выездное совещание, посвященное контролю за ремонтом городских дорог.

В мероприятии приняли участие начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков, руководитель группы общественных контролеров Александр Беляков и представитель компании-подрядчика АО «АБЗ-Дорстрой» Николай Цыганков, сообщили в Петросовете.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. При этом планируется, что все работы в рамках контрактов будут закончены уже до конца текущего года. Формирование перечня улиц для ремонта с учетом пожеланий жителей и рекомендаций ГИБДД. Ранее в адрес Петрозаводского городского совета и лично к депутату Дмитрию Романову поступали многочисленные обращения от автомобилистов и пешеходов с просьбой отремонтировать Пограничную улицу.

- На сегодняшний день подрядчик уже привел в порядок улицу Правды, практически готов Лесной проспект, проводится замена бортового камня на Октябрьском проспекте. Темпы дорожных ремонтов очень хорошие. В настоящее время работы ведутся сразу на нескольких объектах, в том числе на Пограничной улице. Общая площадь ремонтируемого покрытия здесь составляет свыше 15 тысяч кв. метров, сметная стоимость работ – 21 млн рублей. На данный момент в рамках контракта здесь проведены работы по фрезеровке старого покрытия, устройству выравнивающего слоя, выполняется укладка нового асфальта. Кроме того, на всем протяжении улицы в текущем году предусмотрены работы по устройству присыпных обочин с соответствующим уплотнением для комфортной эксплуатации, о чем просили горожане, - рассказал Дмитрий Романов.





Руководитель Постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ также отметил, что в городе по-прежнему остаются улицы, на которых требуется замена асфальта, но они не попали в указанный перечень федеральной программы. В настоящее время вопрос частичного ремонта таких участков проезжих частей решается.

- В случае поступления необходимых денежных средств в бюджет города будет выполнен дополнительный ямочный ремонт самых проблемных улиц. В настоящее время администрацией подана соответствующая заявка на общую сумму 50 млн рублей для выполнения данных работ, ждем окончательного решения от Правительства республики, - сказал депутат Петросовета.





За проведением всех дорожных ремонтов в этом году вновь организован дополнительный контроль со стороны депутатского корпуса городского Совета. Депутаты вместе со специалистами комитета ЖКХ и общественными контролерами следят за качеством выполнения работ на всех этапах.

- С момента начала работ на Пограничной улице общественными контролерами осуществлялся круглосуточный мониторинг фрезеровки дорожного полотна и выполнения остальных подготовительных работ. На данном этапе нарушений технологии на этом, как и на других объектах дорожного ремонта в Петрозаводске, не выявлено, замечаний к выполнению контракта в этом году пока нет. Все идет по плану. Продолжаем внимательно отслеживать ситуацию, - сообщил на встрече руководитель группы общественных контролеров карельской столицы Александр Беляков.