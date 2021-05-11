Депутат горсовета от КПРФ предложил изменить процедуру назначения сити-менеджера Петрозаводска

Депутат Петросовета от КПРФ Игорь Мленик сказал, что процесс назначения сити-менеджера в столице Карелии следует сделать более открытым и демократичным.

Об этом Игорь Мленик заявил на сессии Петросовета, на которой городской парламент назначал нового главу столицы Карелии.

"Все знают, что КПРФ всегда выступала за прямые выборы. Но, учитывая сегодняшние реалии, мы считаем, что необходимо все-таки доработать порядок проведения конкурса. Сделать эту процедуру более открытой и демократичной. Например, увеличить количество членов конкурсной комиссии, чтобы она была представлена всеми партиями. И чтобы до финала конкурса доходило больше кандидатов, не два человека, а больше", - сказал Мленик.

Напомним, сегодня депутаты горсовета назначили Владимира Любарского новым главой Петрозаводска. На обсуждение парламента помимо Любарского конкурсная комиссия предоставила кандидатуру Игоря Корсакова. Оба кандидата являлись представителями губернаторской команды.

В итоге за Владимира Любарского отдали голоса 20 депутатов. Против всех проголосовали пять парламентариев. Игорь Корсаков получил ноль голосов.