Депутат Лиминчук возмущен организацией ремонта улиц Петрозаводска

Парламентарий Леонид Лиминчук заявил, что организаторы ремонта петрозаводских улиц выполняют его, не подумав про удобство пешеходов и правила безопасности.

"Мост через Неглинку на ул. Кирова разобрали, объезд по ул. Федосовой пустили, а вот о пешеходах зачем думать? Те, кто из вас бывал в Финляндии, хорошо знают, что любое изменение регулярного маршрутного движения предельно жестко регулируется и максимально информативно и ярко обозначается. У нас же: скоростной режим по ул. Федосовой не изменили, пешеходная дорожка не выделена, пешеходные переходы через ул. Федосова не сделаны", - сообщил Лиминчук в своем Telegram-канале.

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