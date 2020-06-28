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Депутат Лиминчук возмущен организацией ремонта улиц Петрозаводска

Новости. Общество
09:53, 29 Июня 2020
фото: Пресс-служба Заксобрания Карелии
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Парламентарий Леонид Лиминчук заявил, что организаторы ремонта петрозаводских улиц выполняют его, не подумав про удобство пешеходов и правила безопасности.

"Мост через Неглинку на ул. Кирова разобрали, объезд по ул. Федосовой пустили, а вот о пешеходах зачем думать? Те, кто из вас бывал в Финляндии, хорошо знают, что любое изменение регулярного маршрутного движения предельно жестко регулируется и максимально информативно и ярко обозначается. У нас же: скоростной режим по ул. Федосовой не изменили, пешеходная дорожка не выделена, пешеходные переходы через ул. Федосова не сделаны", - сообщил Лиминчук в своем Telegram-канале.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Юрий Гладкобородов
2020-06-29 11:00:40
Не надо говорить,надо пойти и тихо сделать.
Сеня
2020-06-29 10:01:43
так взял бы и сам руководил, языком молоть только и может
Leopol'd
2020-06-29 10:50:24
Сеня, да чего там мелочиться! Зачем нам исполнители, подрядчики, специалисты? Пусть уже сразу Парфенчиков или Путин дорожным ремонтом занимаются.
Горожанин
2020-06-29 10:20:40
Сеня, что за патологическая ненависть к депутатам? Человек дело говорит.
Гость
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