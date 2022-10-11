«Депутат обязан быть на любом митинге»: в парламенте Карелии высказались о гарантиях депутатской деятельности

В Заксобрании Карелии обсуждался проект закона об особом порядке привлечения депутатов к административной ответственности.

Вопрос о внесении изменений в Административный кодекс возник по инициативе депутатов от оппозиционных партий. По их словам, надо устранить этот пробел в федеральном законодательстве и принять закон, согласно которому депутата можно привлекать к административной ответственности только с согласия прокурора — это обезопасит депутатскую деятельность.

При этом представители «Единой России» предположили, что речь может идти об участии депутатов в несанкционированных митингах.

«В рамках полномочий по контролю за соблюдением законов Российской Федерации, Республики Карелия депутат имеет право, и вообще, если он беспокоится о своих избирателях, даже обязан быть на любом митинге, даже не своей партии. Даже если „Единая Россия“ соберется или „Партия пенсионеров“ вдруг проведет несанкционированный митинг. Я считаю, что я должна быть там, чтобы проконтролировать соблюдение прав граждан, хотя я, может быть, совсем не разделяю те лозунги и то содержание, с которым люди выходят», — пояснила лидер фракции «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Спикер парламента не согласился с такой позицией.

«Единая Россия всегда действует в рамках законодательства и не участвует в несанкционированных митингах. Это принципиально, — завил Элиссан Шандалович. — Участие депутата Законодательного собрания в несанкционированном митинге — это нарушение закона. И мне кажется это недопустимо для любого депутата».

Подробнее об обсуждении проекта закона читайте статью в «Столице на Онего».