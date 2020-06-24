Депутат парламента Карелии пришла на отчет губернатора в футболке с принтом против конституционных поправок (ФОТО)

Карельский законодатель объяснила свою акцию необходимостью выражения протеста против "неконституционности происходящего".

Депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова пришла 25 июня на заседание республиканского парламента в футболке с принтом против конституционных поправок. Сегодня перед карельскими депутатами выступает глава региона Артур Парфенчиков, который отчитывается о работе своего кабинета министров за прошлый год.

"Вопросов о поправке в Конституцию нет, но считаю важным выразить протест против неконституционности происходящего", - написала Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook. Напомним, карельские "яблочники" предлагали республиканскому парламенту внести свои поправки в Конституцию России, но они не были поддержаны депутатским корпусом.