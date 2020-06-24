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Депутат парламента Карелии пришла на отчет губернатора в футболке с принтом против конституционных поправок (ФОТО)

Новости. Политика
10:40, 25 Июня 2020
фото: страница Эмилии Слабуновой в Facebook
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Карельский законодатель объяснила свою акцию необходимостью выражения протеста против "неконституционности происходящего".

Депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова пришла 25 июня на заседание республиканского парламента в футболке с принтом против конституционных поправок. Сегодня перед карельскими депутатами выступает глава региона Артур Парфенчиков, который отчитывается о работе своего кабинета министров за прошлый год.

"Вопросов о поправке в Конституцию нет, но считаю важным выразить протест против неконституционности происходящего", - написала Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook. Напомним, карельские "яблочники" предлагали республиканскому парламенту внести свои поправки в Конституцию России, но они не были поддержаны депутатским корпусом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2020-06-25 12:33:16
Маечка прелесть, ЭЭ неотразима
новый
2020-06-25 12:05:08
Либероидная тусовка оживилась, но как всегда в бессильной злобе :)
zanoza
2020-06-25 12:06:34
новый, зато у вас с киром только сильная злоба :)
новый
2020-06-25 11:53:28
Я/МЫ протестуны
zanoza
2020-06-25 12:04:49
новый, сегодня не твой день,пей бояру для успокоения своей неуравновешенной нервной системы :)
родитель
2020-06-25 11:45:56
Жителю. Не поправки борются с коррупцией, защищают природу и социальные права граждан. Не поправки. А гарант и его назначенцы в правительстве, ЦБ и всюду и везде. Конкретные люди. Но они не защищают, а воруют. жиреют, смотрят на нас как на скот. Поэтому менять нужно людей. И мы их всех знаем.
Zim
2020-06-25 11:40:47
Нужно, или нет гражданину идти
на «очень важное для судеб страны голосование по Конституции, которое – всенародное, но не референдум, проходит во время эпидемии, которая опасна, но не мешает парадам и самому голосованию, исход которого всем известен, но не предрешен и поэтому важен каждый голос, хотя поправки уже подписаны президентом и во всю работают«?
zanoza
2020-06-25 12:02:26
Zim, так нужно же прикрыться якобы народным "волеизлеванием", чтобы в глазах международного сообщества это всё выглядело демократично.
житель+
2020-06-25 11:35:21
А , давайте рассудим реально: 1. Поправки многие направлены на решение соц. вопросов / пенсии,зарплаты, индексации и т.д./
2.Часть поправок на борьбу с коррупцией. 3.Часть на защиту природы и целостность территорий. 4.Защита семьи и ее неприкосновенность.и.т.д. - вроде все правильно. Если начнут с депутатов и правительства. окружения президента. Жизнь стала другой и наверно поправки нужны. Реально: кто может заменить президента? - нет кандидатуры. Делать из себя героя я против ничего не даст. Главное соблюдать и требовать соблюдение законности. Противоречия есть и будут всегда. Но депутат в май ке посещающий губернатора это не уважение к самой себе и той партии которую она представляет.
zanoza
2020-06-25 12:00:06
житель+, в чём здесь усматриваете неуваждение к себе и партии которую она представляет? Если на всероссийское голосование за поправки в конституцию можно голосовать "против" и человек уже определилися как будет голосовать,так это его личное дело, он не скрывает свою позицию и принадлежность к партии здесь ни при чём . А вот вы явно занимаетесь агитацией, не надо навязывать своего мнения. Здравомыслящий человек не станет голосовать за поправки которыми узаконена бедность в иде зарплат не ниже МРОТ. А что же нет поправки о ваыплате всем гражданам от дохода за использование природных недр, разве они не народные. Курам на смех все эти поправки!
dkzfiles
2020-06-25 11:57:22
житель+, так тебе и дали кандидата )) не смеши, не позволят допустить альтернативу.
Горожанин
2020-06-25 11:48:56
житель+, а без поправок кто мешает социальные проблемы решать?
кир
2020-06-25 11:32:25
Читал поправки. Нет защиты обычного, простого человека от преступников-рецидивистов. Когда вторая ходка в заключение будет последней?
Плейшнер
2020-06-25 10:58:37
Это правильно , молодец . хоть один здравомыслящий депутат на всю Карелию и остался .
Саныч
2020-06-25 10:50:30
Молодец!
Вася
2020-06-25 10:50:25
О Господи,куда олигархи смотрят,так дойдут кормильцы наши с Лондона ,до панели.
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