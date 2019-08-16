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Новости. Общество
16:46, 16 Августа 2019
фото: Столица на Онего

Депутат Петросовета Дмитрий Романов помог пенсионеркам сохранить скамейки на Березовой аллее

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Во время выездного совещания 16 августа депутат Петросовета Дмитрий Романов проверил, как благоустраивают Березовую аллею, а также помог пенсионеркам отстоять скамейки.

Подрядная организация продолжает обустройство популярной зоны отдыха на Древлянке.

Березовую аллею благоустраивают в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость реализации проекта составляет почти 8,8 млн рублей. Проект был разработан ООО "Инженерный центр "Штрих". Подрядчик ООО "КарелСтройУправление". Работы должны быть сданы до 1 октября.



Запланировано оборудование удобного доступа для маломобильных граждан, монтаж ограждения проезжей части. Также в ходе модернизации аллеи пешеходные дорожки замостят бетонной брусчаткой трех цветов (серый, светло-серый и белый), обустроят газоны, установят скамейки, урны, цветочницы и парковые качели.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник отметила, что скамейки, которые были убраны на период проведения работ, вернут на Березовую аллею.

Однако на выездном совещании руководитель управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина сообщила, что все скамейки будут перевезены: на переулок Попова, в другое место на Березовой аллее и на бульвар Интернационалистов.



Во время того, как трактор демонтировал последние скамейки, к депутату по микрорайону Древлянка Дмитрию Романову подошли пенсионерки и попросили не лишать их любимого места отдыха.

Дмитрий Романов успокоил женщин и объяснил, что будут установлены новые скамейки, большие и удобные. И чтобы во время ремонтных работ пенсионерки могли отдохнуть, он договорился с Анной Дудыриной и подрядчиком о сохранении нескольких скамеек. Женщины остались довольны и поблагодарили депутата за понимание и помощь.



Анна Дудырина также сообщила, что на аллее планируют установить столик для горожан, которые регулярно играют в шахматы, карты и другие игры.

Для безопасности аллею оградят от проезжей части декоративным забором, где сделают несколько входов.

Фонтан собираются подключить к водоканалу, чтобы он работал бесперебойно. В данный момент фонтан функционирует за счет пожарного гидранта.

Дмитрий Романов будет контролировать ход выполнения работ по благоустройству Березовой аллеи.

Ранее поврежденные подрядчиком корни берез руководитель управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина пообещала обработать специальными растворами, после чего засыпать плодородным грунтом.

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Комментарии

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однозначно
2019-08-16 17:29:33
Меня терзают смутные сомнения, что скоро Дмитрий Романов будет играть в шахматы, карты и другие игры.
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2019-08-16 17:08:33
А это не тот депутат который дороги контролировал? "..он договорился с Анной Дудыриной и подрядчиком о сохранении нескольких скамеек. Женщины остались довольны и поблагодарили депутата за понимание и помощь.." Проектом ведь наверное была предусмотрена установка скамеек. Странная деятельность
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