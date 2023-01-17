Депутат Петросовета готовит гостинцы для Карела с зоны СВО (ВИДЕО)

Директор Центра спортивной подготовки Карелии и депутат Петросовета Тимур Зорняков побывал в зоне спецоперации, где служит пес с позывным Карел.

Тимур Зорняков вернулся с зоны специальной военной операции, где он был вместе с главой Карелии. Это не первая для депутата Петросовета командировка на Донбасс. Он уже выезжал в зону с СВО с посылками, помощью для добровольцев и мобилизованных из республики. Об этом он пишет на своей странице в соцсети, знакомя своих подписчиков с четверолапым участником спецоперации с позывным Карел.

«Первый раз я с ним встретился в декабре - снимал его в одну из первых командировок в зону СВО и сейчас. За это время Карел заметно подрос. По окрасу видно, что у этого сурового дворняги в роду были немецкие овчарки. Планирую привезти гостинцы и для него», - пишет Тимур Зорняков.

Директор Центра спортивной подготовки Карелии признался, что на следующей неделе вновь поедет в зону СВО.

«Останусь на какое-то время в расположении наших частей. Думаю, что пригожусь», - отметил Зорняков.

Ранее сообщалось, глава Карелии Артур Парфенчиков лично отвез долгожданные посылки от родных бойцам СВО.