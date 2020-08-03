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Депутат Петросовета обсудит вопросы защиты животных со специалистами Минсельхоза

Новости. Общество
09:59, 04 Августа 2020
фото: © Петросовет
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Толчком к обсуждению данной темы явился случай вопиющей жестокости по отношению к домашней кошке.

Как сообщили в Петросовете, руководитель фракции ЛДПР в Петрозаводском городском Совете намерена представить участникам рабочей встречи в Минсельхозе РК пакет инициатив, касающихся вопросов ответственного обращения с животными, а также призывает всех неравнодушных граждан подключиться к работе и прислать свои предложения по данному вопросу.

Ранее к Елизавете Васильевой обратились горожане с просьбой дать максимальную огласку случаю вопиющей жестокости по отношению к домашней кошке, произошедшему в Петрозаводске 20 июля.

Напомним, животное было подвергнуто пыткам со стороны малолетних детей и погибло.

"Кошке была оказана медицинская помощь, диагноз: сотрясение головного мозга или закрытая черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, ушибы мягких тканей, ожог ротовой полости, ожоги головы", – рассказала ранее петрозаводчанка.

Депутат Петросовета откликнулась на призыв о помощи и обратилась в правоохранительные органы с требованием провести тщательное расследование и привлечь к ответственности всех причастных к данному правонарушению. Также Елизавета Васильева создала в Интернете петицию к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой ускорить процесс создания рабочей группы по вопросам ответственного обращения с животными.

Накануне Елизавета Васильева получила официальное приглашение от министерства принять участие в рабочей встрече по вопросам ответственного обращения с животными, которая состоится 6 августа.

Целью мероприятия, отмечается в письме, является поиск эффективных путей решения актуальных проблем правоприменительной практики в области обращения и защиты животных при организации культурно-зрелищных мероприятий, проведения профилактики нарушений законодательства об ответственном обращении с животными, правового и нравственного воспитания несовершеннолетних, выстраивания механизмов взаимодействия уполномоченных органов власти и других вопросов.

"В настоящее время мной ведется подготовка пакета предложений для участников рабочей встречи. Прошу также всех заинтересованных и неравнодушных граждан присылать мне свои предложения, которые я смогу озвучить на этой встрече. Сделать это можно через мою личную страницу в соцсети ВКонтакте. Надеюсь, что все наши инициативы будут услышаны", – отметила депутат Петросовета.

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