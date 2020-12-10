Депутат пообещал наказать подрядчика за срыв сроков благоустройства Тропы Ивана Царевича в Петрозаводске

В столице Карелии подрядная организация по-прежнему не может завершить работы по благоустройству Тропы Ивана Царевича.

Депутат горсовета Дмитрий Романов заявил, что подрядчик должен понести максимальную ответственность за недобросовестный подход к работе на объекте. Об этом сообщают в Петросовете.

На выездном совещании, посвященном благоустройству Тропы Ивана Царевича, Романов указал подрядной организации ООО "Онего-строй" на необходимость оперативно доделать затянувшиеся работы.

Компания "Онего-строй" должна была завершить благоустройство велопешеходной дорожки между микрорайоном "Древлянка-8" и ул. Попова к началу осени. Работы до сих пор не закончены.

Сейчас подрядчик установил опоры освещения (фонари зажгутся после получения необходимых согласований), продолжает обустройство площадки для отдыха и беседки в районе родника "Лягушка" и отсыпку пешеходной зоны.

"На этапе реализации подрядчик сильно подвел и нарушил все сроки. Когда были благоприятные погодные условия работы должным образом не велись, при этом в декабре строители выполняют отсыпку дорожек, что, безусловно, в итоге не лучшим образом отразится на качестве работ. Затягивание сроков со стороны ООО "Онего-строй" вызывает справедливое возмущение жителей, в этом и депутатский корпус, и администрация поддерживают горожан. Считаю, что подрядная организация должна понести максимальную ответственность за недобросовестный подход к своей работе. За несвоевременное выполнение контрактных обязательств к ней обязательно будут применены штрафные санкции", - заявил Дмитрий Романов.

Ранее Ирина Мирошник побывала на Тропе Ивана Царевича на Древлянке и указала подрядчику на необходимость завершить все работы.