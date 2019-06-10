Депутат предложил переименовать Минэк в "министерство хорошей статистики"

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе выступления на ПМЭФ-2019 предложил переименовать Минэкономразвития в "министерство хорошей статистики".

"У меня вообще такое ощущение, что у нас в своё время те, кто должны этим заниматься, занимаются в основном тем, что меняют статистику за прошлое, потому что у нас страна стала с непредсказуемой экономической историей... Давайте переименуем Министерство экономического развития в "министерство хорошей статистики", и тогда может будет как раз соответствовать тому, что оно делает", - заявил он, обращаясь к первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову.

Подробности - в материале издания "Вести Карелии".