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Депутат Заксобрания Карелии призвала жителей республики заняться самообразованием (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:51, 31 Марта 2020
фото: © Заксобрание Карелии
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Светлана Бачой, Депутат Заксобрания Карелии записала видеообращение, в котором рассказала, чем можно заняться в период "карантинных каникул".

Светлана Бачой в обращении отметила, что мы живем в очень непростое время.

"Эпидемия - это звучит страшно, но только всем миром мы с этим можем справиться, - сказала Бачой. - Для этого нужно приложить усилия, нужно обязательно оставаться дома, потому что дом сегодня - самое безопасное место. Дома всегда есть чем заняться. И давайте потратим это время с пользой. Давайте потратим его на самообразование, на приобретение новых полезных привычек, на изучение нового и давайте позаботимся о наших близких: позвоните им, пожалуйста, и они будут вам за это очень признательны и благодарны".

Депутат призвала жителей Карелии к ответственности и попросила поблагодарить врачей, перед которыми сегодня весь мир стоит на коленях.

"Давайте скажем спасибо врачам за то, что они спасают человечество, и это сегодня подвиг", - сказала депутат.

Также Светлана Бачой напомнила, что, несмотря на "карантинную неделю", депутатский корпус продолжает работать.

"И это очень важно, потому что мы помогаем на законодательном уровне принимать важные решения, чтобы помочь людям и стране справиться с этой бедой, - пояснила парламентарий. - Пожалуйста, если у вас есть обращения, пишите и звоните, мы все рассмотрим. Мы будем вам полезны. Будьте здоровы".

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Комментарии

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Ткачев
2020-03-31 13:37:10
Удивительное дело. А когда врачи стояли на коленях, эти депутаты с ними через губу разговаривали и не спешили принимать "важные решения".
И да, эти клоуны никак не сообразят, что никакие законы не стоят бумаги на которой написаны. Имеет значение только реальность и реальная необходимость. А законы - любые - от Конституции до правил уличного движения работают ровно до тех пор, пока не противоречат реальности и необходимости. И срать на законы, если они идут поперек реальности. Перепалка Клишаса с Собяниным тому пример.
..., ... . (Лавров)
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