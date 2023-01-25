Депутат Заксобрания Карелии просит назвать улицу Петрозаводска «Сталинградская»

Парламентарий Лидия Суворова поддержала инициативу ветеранов назвать одну из улиц Петрозаводска «Сталинградская» и обратилась с этой просьбой к Владимиру Любарскому.

По предложению ветеранов заместитель председателя парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике, руководитель фракции Партии пенсионеров Лидия Суворова обратилась к главе Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой о переименовании или присвоении новой улице столицы Карелии наименования «Сталинградская» (улица Сталинградской битвы или улица Героев Сталинградской битвы).

«Сталинградская битва по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших и знаковых в ходе Второй мировой войны. Это сражение стало ее переломным моментом и предвестником Великой победы. 200 дней шли кровопролитные оборонительные бои. В разрушенных кварталах солдаты и жители города сражались за каждый кусочек своей земли. Битва за Сталинград – это ярчайший пример любви к Родине, массового героизма и личного мужества, стойкости и самопожертвования. Поэтому очень важно сохранить историческую память о событии, отдать дань уважения сотням тысяч военнослужащих и горожан, принимавших участие в сражении», - отметила парламентарий.

Лидия Суворова также подчеркнула, что победа Красной армии под Сталинградом вызвала огромный политический и трудовой подъем всего народа, укрепила моральный дух солдат на фронте и тружеников тыла для дальнейшей борьбы с фашизмом и обеспечения фронта всем необходимым.