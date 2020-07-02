Депутат ЗС РК Валерий Шоттуев: "Многие жители Хелюля и Сортавала выступили за объединение поселений"

Депутат Законодательного Собрания Карелии Валерий Шоттуев на внеочередном заседании парламента сообщил, что многие жители Хелюля и Сортавала выступили за объединение поселений, сообщили в пресс-службе парламента Карелии.

"Я весной посещал Сортавальский район, встречался со многими людьми и отметил, что там за объединение этих двух поселений. И директор завода, который теперь работает на месте мебельно-лыжной фабрики, и люди, и глава Хелюльского поселения. Так людям легче будет решать многие вопросы", - рассказал Валерий Шоттуев.



Как подчеркнула заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Наталья Баринова, объединению предшествовали публичные слушания, сессии местных Советов депутатов, то есть решение принималось на основании мнения жителей Сортавальского и Хелюльского поселений. Появление нового укрупненного муниципального образования даст финансовое, организационное, управленческое преимущество. По предварительным расчетам, экономия на административные расходы после объединения поселений составит более 16 млн рублей в год.



"Будет один Совет, будет один глава, из федерального и республиканского бюджета будут выделены дополнительные средства, так как предусмотрен порядок субсидирования объединяющихся муниципальных образований", – пояснила Наталья Баринова.





Заместитель министра уточнила, что процесс объединения предусмотрен федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Ранее укрупнения поселений состоялись в Беломорском и Кондопожском районах республики.