Депутаты горсовета Петрозаводска выделили деньги на ремонт детской площадки

Три миллиона рублей пойдут на замену оборудования на детской площадке возле детсада №117 в Петрозаводске.

На заседании Петросовета депутаты проголосовали за поправку в городской бюджет, предложенную фракцией «Справедливой России». Об этом в соцсети написал депутат Андрей Рогалевич.



«Коллегами по депутатскому корпусу была поддержана наша поправка о выделении трех миллионов рублей по замене оборудования детской площадки на территории сквера Знаний (Лесной проспект д. 27) взамен пришедшей в негодность», - сообщил Рогалевич.



Отметим, площадка находится по соседству с детским садом №117 «Рябинка».