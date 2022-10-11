Депутаты горсовета Петрозаводска выделили деньги на ремонт детской площадки

Три миллиона рублей пойдут на замену оборудования на детской площадке возле детсада №117 в Петрозаводске.
На заседании Петросовета депутаты проголосовали за поправку в городской бюджет, предложенную фракцией «Справедливой России». Об этом в соцсети написал депутат Андрей Рогалевич.
«Коллегами по депутатскому корпусу была поддержана наша поправка о выделении трех миллионов рублей по замене оборудования детской площадки на территории сквера Знаний (Лесной проспект д. 27) взамен пришедшей в негодность», - сообщил Рогалевич.
Отметим, площадка находится по соседству с детским садом №117 «Рябинка».
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