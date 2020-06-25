Депутаты Госдумы отнесли Карелию к числу лучших мест для отдыха

Депутаты рассказали, где они любят отдыхать в РФ и что обязательно нужно увидеть из красот нашей огромной страны.

Кто-то предпочитает отдых на Алтае, Волге, Байкале, в Крыму, а кто-то и в Карелии.



Заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала россиян ехать в Карелию, сообщается на сайте Госдумы.

"Рекомендую вам посетить мою малую Родину – Карелию. Одно из в буквальном смысле магических мест – Кончезерский храм, построенный и освященный в 1866 году, всего в 50 километрах от Петрозаводска. Расположен он на перекрестке дорог, между двумя мировыми достопримечательностями Карелии: первым русским курортом Марциальные воды (основан Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников) и водопадом Кивач, воспетым еще Гаврилой Державиным, – сказала Оксана Пушкина. – Отдыхать в Карелии летом лучше в районе озера Сямозеро – едва ли не самом красивом в Карелии. Оно расположено в 90 километрах к северо-западу от Петрозаводска. Самая удобная отправная точка для отдыха на озере – поселок Кудама и одноименный туристический комплекс, спрятанный в сосновом лесу. В этом районе лучшие в Карелии песчаные пляжи. А еще здесь находится самый крупный в России и Европе питомник ездовых собак хаски. Для любителей рыбалки – лодки, моторки, удочки и спиннинги. Рыбы полно".

Также о Карелии упомянул и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.