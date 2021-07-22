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Депутаты карельского парламента внесли изменения в республиканский бюджет и направили порядка 35 млн рублей на модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства в районах Карелии

Новости. Общество
15:30, 28 Июля 2021
фото: © Законодательное собрание РК

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Сегодня, 28 июля, состоялось внеочередное заседание Законодательного Собрания Карелии, в ходе которого депутаты внесли изменения в республиканский бюджет на 2021 год.

В частности, парламентарии поддержали ряд поправок, направленных на модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства в населенных пунктах Карелии. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, составила порядка 35 млн рублей.

— Вопросы состояния коммунальной инфраструктуры, очистки воды и стоков всегда были и будут одними из самых актуальных и обсуждаемых, так как это напрямую затрагивает состояние здоровья всего населения. На заседании парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике мы постоянно проводим мониторинг поступающей из районов республики информации о состоянии объектов водоснабжения и водоотведения, сетей и оборудования, даем необходимые рекомендации органам исполнительной власти и принимаем оперативные решения о выделении финансовой помощи, — отметил председатель Комитета Леонид Лиминчук.

Так, субсидия в размере 16340 тыс. рублей будет направлена органам местного самоуправления в районах республики на проведение мероприятий по обеспечению бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения. Распределение этих средств состоится на основании конкурсного отбора. В рамках комплексного благоустройства ул. Ленина в городе Питкяранта запланирован ремонт водопровода. На эти цели депутаты предусмотрели 4250 тыс. рублей. Еще 10 млн рублей выделят на реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Чупа Лоухского района. 2,8 млн рублей — на разработку проектно-сметной документации для строительства канализационных очистных сооружений в городе Кемь. Кроме того, 1450 тыс. рублей предусмотрено на ремонтно-восстановительные работы канализационных очистных сооружений в поселке Шелтозеро Прионежского района.

Председатель профильного Комитета Леонид Лиминчук подчеркнул значимость запланированных мероприятий и переход к плановой деятельности в решении вопросов очистки водопроводной воды и канализационных стоков. Помимо этого, парламентарий обратил особое внимание на необходимость контроля за работой подрядных организаций в части качественного и в установленный срок исполнения контрактов.

 
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