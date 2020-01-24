Депутаты парламента Карелии до 10 февраля проведут мониторинг ситуации с горячим питанием в школах

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович провел с председателем Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой и сотрудниками Аппарата парламента, посвященное реализации отдельных положений Послания президента РФ.

В ходе совещания спикер Законодательного собрания поручил депутатам до 10 февраля 2020 года собрать в округах актуальную информацию о ситуации горячим питанием в школах. В частности, необходимо узнать: форму организации питания (столовая или буфет); потребность в кадрах; состояние оборудования и систем коммунального обеспечения в пищеблоках; наличие предписаний надзорных органов и сроки их исполнения; финансовую потребность для оснащения столовых в соответствии СаНПиН и организации горячего питания.

Аппарат парламента подготовил для депутатов вспомогательные материалы.

Как отметил парламентарий, с правительством Карелии достигнуты договоренности о взаимодействии по вопросу обеспечения горячим питанием школьников.

Ранее председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поручил депутатам оценить возможности для организации горячего питания в школах республики.

"Считаю, что депутаты должны выехать в свои округа, лично ознакомиться с тем, как сегодня организовано питание младших школьников, переговорить с педагогами, родителями о том, как они видят решение этого вопроса. Оценить, какие существуют или требуются мощности для организации полноценного процесса", - сказал Элиссан Шандалович 23 января на заседании Законодательного Собрания.