Депутаты парламента Карелии хотят обязать управляющие компании бороться с надписями на стенах

Управляющие компании будут обязаны отмывать стены домов и другие конструкции от надписей и граффити, если федеральный центр поддержит инициативу депутатов парламента Карелии.

Проект обращения депутатов к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации находится сейчас на рассмотрении Законодательного Собрания.

«В настоящее время актуальной проблемой является содержание фасадов многоквартирных домов в части очистки от несанкционированных надписей, граффити, объявлений. Нередко такие надписи и объявления содержат оскорбительные выражения, различные недостоверные сведения, а также незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров», — говорится в обращении.

Его авторы считают, что бороться с надписями должны управляющие компании за счет тех денег, которые они собирают с жильцов домов. Но для этого необходимо включить работы по очистке стен в официальный перечень работ, указанный в договоре управления многоквартирным домом. Такой перечень устанавливается правительством Российской Федерации.

Поэтому депутаты парламента просят главу Минстроя внести в перечень услуги и работы по очистке фасадов многоквартирных домов от несанкционированных надписей, граффити, объявлений и т. п.