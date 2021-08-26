Депутаты Петросовета проинспектировали ремонт улиц на Ключевой

В этом году в рамках нацпроекта выполняется замена асфальта сразу на нескольких улицах микрорайона.

Исполняющий обязанности председателя Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич, вице-спикер Петросовета Ольга Билко и депутат горсовета Екатерина Реутова совместно со специалистом Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Романом Алексеенко провели выездное рабочее совещание, посвященное реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и вопросам общего благоустройства Ключевой.

По многочисленным просьбам жителей микрорайона, ранее неоднократно обращавшихся в администрацию и городской совет, и при непосредственном участии депутатов в текущий перечень ремонтов были включены проезжие части ул. Нойбранденбургская, ул. Ключевая, ул. Судостроительная, ул. Ригачина и набережной Онежской флотилии, а также ряд проблемных тротуаров.

В рамках объезда депутаты Александр Ханцевич, Ольга Билко и Екатерина Реутова проинспектировали ход ремонта на двух объектах - улица Ключевая и улица Нойбранденбургской. На участке от Аллеи Отцов до проезда Северная точка подрядная организация завершила укладку нового покрытия тротуара. Предварительный осмотр показал, что в целом асфальтирование выполнено качественно и не вызывает серьезных нареканий. На улице Нойбранденбургская, находящейся по соседству, в настоящее время закончены работы по фрезерованию старого асфальта, в ближайшее время начнется укладка выравнивающего слоя и нового покрытия на проезжей части.

- Тротуар на улице Ключевой, которым пользуются многие местные жители и посетители ФОК из других районов города, не ремонтировался с советских времен. В адрес Петросовета неоднократно поступали обращения горожан о неудовлетворительном состоянии асфальта, поэтому вопрос с ремонтом был взят на особый депутатский контроль. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году и улица Ключевая, и улица Нойбранденбургская приведут в порядок. Если позволит погода, подрядчик планирует полностью закончить ремонт объектов в сентябре. Однако приемка будет осуществляться в октябре – только после получения положительного заключения от специализированной организации, которая выполнит экспертную оценку качества всех материалов и проведенных работ. Для нас это принципиальное условие, - рассказал и.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич.

В ходе рабочей встречи Екатерина Реутова и Ольга Билко также обратили внимание Комитета ЖКХ карельской столицы на небольшой неасфальтированный фрагмент в районе пересечения ул. Ключевой и проезда Северная точка. Данный участок не попал в перечень ремонтных работ по муниципальному контракту 2020 года, поэтому специалистам администрации рекомендовано рассмотреть дополнительные варианты устранения этого незначительного дефекта покрытия в оперативном порядке, а заодно и проработать вопрос обустройства газонов после окончания ремонта улицы. Кроме того, на совещании депутаты Петросовета указали на необходимость оборудования на остановке рядом с Физкультурно-оздоровительным комплексом павильона ожидания пассажиров. Как было отмечено на выездном совещании, вопрос с установкой комплекса нужно по возможности проработать максимально оперативно – до начала сезона осенних дождей и холодов.

Между тем, еще одна острая проблема, связанная с аварийными деревьями вблизи спортивного объекта, на которую также жаловались граждане, будет решена уже в самое ближайшее время. По словам Александра Ханцевича, семь старых тополей вдоль улицы Ключевая, которые представляют угрозу безопасности граждан, удалят в рамках заключенного муниципального контракта на снос аварийных и сухостойных деревьев до конца октября.