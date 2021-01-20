Депутаты предложили забрать у районов полномочия по водоснабжению после заморозки сетей в Карелии

В Заксобрании Карелии появилась идея передать районные полномочия по водоснабжению и водоотведению на уровень республики после масштабных коммунальных аварий из-за заморозки труб.

В парламенте прозвучали предложения о перераспределении полномочий по водоснабжению и водоотведению между районной и республиканской властями. По оценке авторов инициативы, к этому решению чиновников должна подтолкнуть серия аварий в районах после заморозки труб. Инициаторы предлагают республиканской власти забрать у районных чиновников функции управления сетями водоснабжения.

"Подавляющее большинство муниципалитетов отказывается выполнять эти полномочия. То есть оно готово передать эти полномочия на уровень республики. Вы прекрасно понимаете, что уровень специалистов в тех муниципалитетах, где нет денег, где хроническое недофинансирование муниципальных водоканалов, крайне низкий. И вот эти аварии – это, в принципе, следствие нашей страусиной позиции, когда мы говорим: понимаете, если мы примем на себя эти бюджетные обязательства по организации централизованного юридического лица, которое будет заниматься всем этим, мы войдем в другие тарифы, мы войдем в другие бюджетные обязательства, лимиты обязательств. И, получается, что мы сами с себя снимаем эту ответственность и перекладываем ее на муниципалитеты", - заявил депутат Леонид Лиминчук.

Лиминчук пояснил, что в его распоряжении есть письма из Питкярантского и Кемского районов, в которых представители местной власти заявляли о существующих проблемах и допускали возможность аварий.

"Я считаю необходимым внести изменения в закон .. о передаче полномочий по водоснабжению, водоотведению на уровень республики Карелия, создать единую базу и по технике, и по запчастям", - сказал депутат Владимир Семенов.

Вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина заявила, что различные ветви власти должны заниматься своими делами. По ее оценке, муницпалитеты действительно готовы передать свои полномочия.

"Мы можем так договориться, что вообще все полномочия на республику отдать, а сами сядем, ножки свесим", - заявила Оксана Чебунина.

В Карелии произошли крупные аварии в районах в период сильных морозов. Люди остались без воды из-за заморозки труб.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС.

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Питкяранте произошло также 14 января. Там также был введен режим ЧС.