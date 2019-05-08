Деревянные скульптуры на набережной в Петрозаводске снесут за счет спонсоров

Несколько деревянных скульптур на Онежской будут снесены и уничтожены, поскольку их состояние признано небезопасным.

Вечером 8 мая будут снесены восемь аварийных деревянных скульптур, расположенных на Онежской набережной. Их демонтируют и утилизируют в рамках оказания спонсорской помощи, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.