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Деревянный гараж вместе с автомобилем сгорели на севере Карелии

Новости. Происшествия
09:28, 30 Апреля 2020
фото: © паблик "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"
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Пожар произошел 29 апреля в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.21  пожарно-спасательные подразделения в составе 15 человек привлекались для ликвидации пожара в гараже в поселке Лоухи. 

Сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль Opel Vectra.

 

 

"По прибытии к месту пожара было обнаружено, внутри гаража происходит интенсивное горение с выходом огня на крышу здания, площадь пожара составила 40 кв м, для ликвидации пожара было подано 3 пожарных ствола. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы было эвакуировано три кислородных баллона", – сообщается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району".

Погибших и пострадавших нет.

Причина, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, человека спасли на пожаре в Петрозаводске.

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