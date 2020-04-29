Деревянный гараж вместе с автомобилем сгорели на севере Карелии

Пожар произошел 29 апреля в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.21 пожарно-спасательные подразделения в составе 15 человек привлекались для ликвидации пожара в гараже в поселке Лоухи.

Сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль Opel Vectra.

"По прибытии к месту пожара было обнаружено, внутри гаража происходит интенсивное горение с выходом огня на крышу здания, площадь пожара составила 40 кв м, для ликвидации пожара было подано 3 пожарных ствола. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы было эвакуировано три кислородных баллона", – сообщается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району".

Погибших и пострадавших нет.

Причина, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, человека спасли на пожаре в Петрозаводске.