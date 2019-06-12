Дерево убило дровосека в Карелии

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В Сортавальском районе проводится проверка по факту гибели местного жителя, занимавшегося заготовкой древесины, сообщили в Следкоме Карелии.
Установлено, что местный житель занимался заготовкой древесины в лесу. После спиливания одного из деревьев, оно упало и травмировало мужчину. С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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