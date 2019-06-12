Дерево убило дровосека в Карелии

В Сортавальском районе проводится проверка по факту гибели местного жителя, занимавшегося заготовкой древесины, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что местный житель занимался заготовкой древесины в лесу. После спиливания одного из деревьев, оно упало и травмировало мужчину. С многочисленными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.