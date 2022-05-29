«Дешевое пойло, доступное место, ноль контроля»: вся территория Ключевского карьера - в стёклах, всё дно - в бутылках и банках

Волонтер Анастасия Мочалова из Петрозаводска поделилась впечатлениями после участия в субботнике на Ключевском карьере.

На Ключевском карьере в Петрозаводске по инициативе дайвинг-клуба «Онего» прошел традиционный субботник по очистке дна и прилегающей территории.

Впервые вместе с дайверами карьер убирали волонтеры из благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЕКС».

Вот как описала свои впечатления один из учредителей фонда, зооволонтер Анастасия Мочалова:

- Я сейчас не про карьеру. Я про карьер. Все там были, все знают, все это видели… Честно говоря, зрелище печальное, хотя и сопровождается громкой и бодрящей музыкой каждое лето.



Каждое лето на карьере творится вакханалия, круглый год находятся те, кто считает это место идеальным для того, чтобы свезти туда мусор. И ровно так же каждую весну группа сознательных инициаторов собираются для уборки того, что осталось после весельчаков.



Несколько лет назад, когда я была здесь последний раз, наблюдала такую картину. Жара. Народу куча. Мужчины, женщины, подростки, дети. Алкоголь, кальяны, орущая музыка, мат, дым и всепоглощающий запах шашлыков. И вот группа товарищей притащила колёса. Они положили их в свой костёр, на котором полчаса назад жарили мясо, дождались, когда колёса как следует разгорятся, и начали бросать их в воду. Восторженный рёв, визг, и тут же они следом друг за другом вслед за колёсами прыгают в воду.

Этот имбицильный марафон продолжался ещё какое-то время. Вонь от горящей резины была невыносима. Но остальных отдыхающих рядом это не смущало и даже забавляло. Дети гурьбой собрались рядом, чтобы поближе рассмотреть действо. Короче, мрак. Наблюдать за этим - себя не уважать. Бухие, орущие матом взрослые, вытворяющие полную дичь, и орава детей рядом.



А сегодня я впервые стала свидетелем того, как ребята из дайвинг-клуба «Онего» очищали карьер. Они так заморачиваются уже несколько лет. Привозят снаряжение, оборудование. Приезжают целыми семьями.

Дайвинг - это их хобби, для кого-то профессиональное увлечение, образ жизни. И они совмещают такой свой досуг с уборкой карьера.



То есть получается у одних примитивный досуг - нажраться и оставить после себя помойку. А у других - учиться, тренироваться, покупать снаряжение, чтобы иметь возможность проводить свободное время погружаясь и… убирать за теми, у кого досуг - это поведенческая отрыжка. Иначе это не назвать.



Какого черта, вы, завсегдатаи КБ и этих убогих пивных разливалок, срёте везде, где бы вы ни появлялись? Так и хочется спросить. Вся территория карьера в стёклах, всё дно в бутылках и банках. Это настолько отвратительно, насколько и объяснимо. Дешевое пойло, доступное место, ноль контроля. Про самоконтроль я молчу. Он отсутствует, как отсутствует интеллект в принципе у любителей подобного досуга.



Я хочу, чтобы карьер стал местом другого отдыха других людей и символом новых идей. Такая крутая локация прямо в городе. Это редкость. Надо сделать его другим, неинтересным для маргиналов. Маргиналы не любят красоту, чистоту и тишину. Так что, у нас много работы.