Десять пьяных водителей попались автоинспекторам Петрозаводска в День трезвости

В ГИБДД карельской столицы подвели итоги выходных, на которые пришелся Всероссийский День трезвости.

За минувшие выходные, в том числе 11 сентября, когда в стране отмечается Всероссийский День трезвости, автоинспекторы Петрозаводска задержали на дорогах карельской столицы 10 пьяных водителей. Из них 2 сели за руль пьяными не в первый раз.

Кроме того, были остановлены пять водителей без прав.

В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы, автомобили помещены на спецстоянку.

Теперь нетрезвых водителей ждет лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Водителей без прав ждет штраф до 15 тысяч рублей.