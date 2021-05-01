Десять пожарных тушили загоревшееся техническое помещение на окраине Петрозаводска

Утром 2 мая пожар произошел в техническом помещении на Шуйском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.

Утром 2 мая пожар произошел в техническом помещении на Шуйском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 2 мая в 08:48 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (10 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в техническом помещении по адресу: Шуйское шоссе, 10 км.

В 09:55 пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел 1 мая в жилом доме в Сегеже.