Десятки боеприпасов обнаружили в лесном массиве Карелии

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Подразделение разминирования и взрывных работ Карельской поисково-спасательной службы уничтожило опасные находки, сообщили в правительстве Карелии.
В пятницу, 15 ноября, в лесном массиве вблизи деревни Утозеро Олонецкого района найдены взрывоопасные предметы.
Специалисты обследовали территорию. В ходе работ подразделением было изъято 39 взрывоопасных предметов. В лесу обнаружили 11 гранат, 3 из которых – венгерские, 7 штук запалов к ручным гранатам, 5 артиллерийских снарядов – по 20 и 30 мм, 3 минометные мины и 13 штук взрывателей к ним.
Ранее пограничники нашли мины и гранаты в лесном массиве поселка Поросозеро.
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