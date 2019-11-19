Десятки боеприпасов обнаружили в лесном массиве Карелии

Подразделение разминирования и взрывных работ Карельской поисково-спасательной службы уничтожило опасные находки, сообщили в правительстве Карелии.

В пятницу, 15 ноября, в лесном массиве вблизи деревни Утозеро Олонецкого района найдены взрывоопасные предметы.

Специалисты обследовали территорию. В ходе работ подразделением было изъято 39 взрывоопасных предметов. В лесу обнаружили 11 гранат, 3 из которых – венгерские, 7 штук запалов к ручным гранатам, 5 артиллерийских снарядов – по 20 и 30 мм, 3 минометные мины и 13 штук взрывателей к ним.

Ранее пограничники нашли мины и гранаты в лесном массиве поселка Поросозеро.