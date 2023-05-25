Десятки гаражей в Петрозаводске пойдут под снос

Власти карельской столицы предупредили о демонтаже гаражей в городе.
Как сообщили в администрации Петрозаводска, в городе до 25 июня будут снесены 26 несанкционированно установленных гаражей.
Демонтажу подвергнутся объекты в районе Первомайского проспекта.
Владельцы гаражей в районе домов №№ 54 и 56 по улице Кутузова могут до конца месяца убрать свои гаражи самостоятельно.
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