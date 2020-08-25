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Десятки новых случаев COVID-19 выявили в Карелии

Новости. Общество
08:59, 26 Августа 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Число инфицированных в республике возросло до 2992, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 35 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 26, в Костомукше – 1, в Кондопоге – 1, в Питкярантском районе – 1 (деревня Ряймяля), в Олонецком районе – 1(поселок Ильинский), в Беломорском районе – 1 (поселок Золотец), в Пудожском районе – 2 (поселок Шальский, деревня Авдеево), в Прионежском районе – 1 (СНТ "Лососинка"), в Муезерском районе – 1 (поселок Пенинга).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 16, в Беломорском районе – 6, в Прионежском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Костомукше – 2, в Кемском районе – 2, в Кондопожском районе – 3, в Медвежьегорском районе – 1, в Лоухском районе – 1, в Сегежском районе – 1.

Всего выздоровели 2189 человек.

На самокарантине находятся 832 человек (-2 за сутки).

В обсерваторе пребывают 26 человек.

Проведено 139173 исследований (+1019 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 27 пациентов с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 487,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 658,4 случая, по Северо-Западу – 665,5.

Напомним, в училище Олимпийского резерва в Кондопоге был обнаружен очаг COVID-19 – заболел 21 человек.

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Комментарии

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2020-08-26 09:01:03
мы дружной вереницей ..идем за ковид-птицей. Зато обновили обновленца ...
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