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Дети из сгоревшей школы Карелии начали учиться в здании местной администрации

Новости. Общество
13:50, 27 Февраля 2020
фото: © личная страница вконтакте Артур Парфенчиков
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Обучавшиеся на дому школьники поселка Луусалми Калевальского района, где сгорела школа, приступили сегодня к занятиям в отремонтированных помещениях здания местной администрации.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте"

"Пока шла реконструкция, ребята учились на дому, по индивидуальным планам. За это время рабочие отремонтировали три помещения под школьные кабинеты, оборудовали в здании санузлы, утеплили крыльцо, и установили там емкость для водоснабжения. Закуплена мебель и необходимые учебные пособия. И сегодня 22 ученика вернулись за парты", - пишет Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, что решение организовать в здании администрации учебный процесс было принято в ноябре, после пожара в здании местной школы и детского сада. На ремонт помещений выделили 3 миллиона рублей из резервного фонда республики.

По словам главы республики, в поселке Луусалми возобновила работу и дошкольная группа. Уход и присмотр за малышами организован в здании, где ранее размещалась сельская библиотека. Помещения там переоборудовали под спальню и игровую комнату, и установили систему автономной канализации.

"Все ремонтные работы приняты, получены все разрешительные документы", - сообщил Артур Парфенчиков.

Напомним, пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.

В День народного единства жители поселка Карелии провели акцию на пепелище школы-сада, где записали видеобращение в адрес президента России Владимира Путина. На место недавно сгоревшей школы они пришли с плакатами: "Мы не хотим уезжать!", "Мы - за школу и детский садик!"

Парфенчиков после рабочего визита в поселок пообещал построить новую школу.

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