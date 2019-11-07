Парфенчиков пообещал построить новую школу взамен сгоревшей в поселке Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с жителями Луусалми, где сгорело здание школы и детского сада.

Руководитель республики во время рабочей поездке по Калевальскому району 6 ноября побывал в поселке Луусалми, где около двух недель назад пожар полностью здание школы и детского сада.

"Понимаю тревогу и волнение родителей: так уж исторически сложилось, что школа в любом небольшом поселке – это центр жизни. Поэтому строить новую школу в Луусалми, безусловно, будем. Но это программа максимум, сейчас нам необходимо в срочном порядке организовать для школьников учебный процесс, пока во временных помещениях – в здании сельской администрации и Доме культуры. Задача непростая, учитывая очень жесткие требования Роспотребнадзора и других контролирующих ведомств. Будем искать компромиссы. Главное, обеспечить пожарную безопасность детей", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Глава республики не скрывает, что на строительство новой школы потребуется время. Кроме того, сегодня в Карелии 131 здание (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования) имеет износ более 75%.

"Это глобальная проблема для республики. Поэтому я считаю, что в Луусалми и десятках других малонаселенных поселков нужно строить единые социально-образовательные центры. В них, кроме школы, могут разместиться детский сад, сельская библиотека, клуб, ФАП. Да, для этого придется корректировать федеральное законодательство. Но я уверен, что нельзя для крупных городов и поселков на 300 жителей применять единые нормативы строительства школ. С таким подходом согласен и Первый заместитель Председателя Правительства РФ Антон Силуанов", - отметил глава Карелии.

По словам Парфеникова, учебный процесс для школьников Луусалми начнется уже с 11 ноября. Он будет проходить в формате индивидуальных занятий, консультаций, обучения на дому до тех пор, пока не отремонтируют помещения под классы в сельской администрации и Доме культуры. Необходимо установить дополнительные окна, двери, пожарную сигнализацию, заменить электропроводку и т. д. На ремонт выделено 3 млн рублей из резервного фонда правительства республики.

"Девятиклассникам, которые в следующем году будут поступать в средние профессиональные учреждения, можем уже сейчас предложить окончить учебный год в Кадетском корпусе или школе искусств. Безусловно, решение отправлять ребенка на учебу в Петрозаводск или Костомукшу принимают только родители", - отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.

Министр образования республики Роман Голубев отправился в Луусалми на следующий день после пожара. Он предложил несколько вариантов для продолжения учебного процесса для школьников – от индивидуальных планов обучения до обучения детей в других учебных заведения Карелии с проживанием их в интернатах. Министр заявил, что будет решена и проблема с дошкольниками. Здесь возможно создание семейного детского сада.

В День народного единства жители поселка Карелии провели акцию на пепелище школы-сада, где записали видеобращение в адрес президента России Владимира Путина. На место недавно сгоревшей школы они пришли с плакатами: "Мы не хотим уезжать!", "Мы - за школу и детский садик!"