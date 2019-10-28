Министр образования Карелии пока не знает, где будут учиться дети из сгоревшей школы

Министр образования Роман Голубев работает в Калевальском муниципальном районе, где 27 октября произошел пожар в школе поселка Луусалми, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

"Сейчас у школьников Луусалми досрочно начались двухнедельные каникулы, и главная наша задача – совместно с муниципальными властями определить, как организовать образовательный процесс после окончания каникул. Вопрос организации дошкольников также предстоит решить в ближайшее время", – сообщил Министр образования Карелии.



Роман Голубев отметил, что рассматриваются различные варианты – от индивидуальных планов обучения, до обучения детей в других учебных заведения Карелии с проживанием их в интернатах.



"Разумеется, все эти вопросы будут решаться вместе с родителями учащихся. Будет решена и проблема с дошкольниками. Здесь возможно создание семейного детского сада, как это было сделано недавно в поселке Суоеки в Суоярвском районе, где была организована дошкольная группа. Будут рассмотрены все помещения, в которых возможно обучение и размещение дошкольной группы", – сообщили в правительстве Карелии.



Последний раз проверка одноэтажного деревянного здания школы постройки 1969 года была проведена в августе этого года, замечаний не было. Пожарная сигнализация сработала штатно.

Депутат Заксобрания Вадим Андронов сообщил, что определены временные помещения и учебный процесс не прервется.



Напомним, информация о пожаре в школе в п. Луусалми на ул. Советской, 2 поступила в МЧС 27 октября в 16.00. В тушении пожара принимали участие пожарно-спасательные подразделения и добровольная пожарная дружина – 21 человек, 7 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 18.35.

По сообщению Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, сигнал о возгорании поступил на пульт к диспетчеру пожарной части № 21 в поселке Боровой. Первыми к месту пожара прибыли четыре добровольца местной пожарной дружины. Вместе с жителями посёлка они пытались остановить пожар и не дали ему перекинуться на ближайшие постройки. Из здания школы удалось вынести документы и часть школьного имущества.

Жители поселка Луусалми в сети разместили множество фотографий и видеоматериалов, на которых запечатлели, как горит их родная школа. Очевидцы рассказали, что, когда старое деревянное здание пожирал огонь, жители ничего не могли поделать – два с лишним часа они ждали, пока приедет пожарный расчет.