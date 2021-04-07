Дети-сироты из Карелии смогут впервые увидеть Санкт-Петербург с помощью благотворителей

Благотворительный фонд «Апрель» пригласил в северную столицу воспитанников костомукшского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1.

Петербургский Благотворительный фонд пригласил юных костомукшан погулять по Питеру, посетить музеи, сходить в театр. Вопрос с проживанием решен. Фонд объявил о сборе средств на дорогу, питание и развлечения, пишет «64 параллель».

Как рассказали изданию в отделе опеки и попечительства, в случае успешного сбора в Санкт-Петербург смогут отправиться 10 детей в возрасте от 13 до 17 лет. Это будет их первая поездка в культурную столицу России. Многие из этих ребят никогда не бывали за пределами округа.

Остановиться дети смогут в штаб-квартире организации. Однако, чтобы ребята смогли совершить путешествие, нужно собрать средства на проезд, питание, билеты в театры.

«С музеями мы надеемся договориться о бесплатном посещении, либо деньги на билеты также возьмем из развлекательной части», – сообщает фонд.

Всего необходимо собрать 73 360 рублей.