Дети устроили опасные забавы на проезжей части в Петрозаводске

Инцидент запечатлели очевидцы.
Дети кувыркались и бегали на проезжей части на Александра Невского. Видео опубликовали в паблике Голиковка-Зарека | Петрозаводск.
«Вот такие детские забавы на проспекте Александра Невского», — написали авторы поста.
Ранее мы писали о том, что этой осенью двух школьников заметили на дороге. Они выбегали на проезжую часть перед автомобилями и ходили по дороге во время движения автомобилей, рискуя своей безопасностью. На этот инцидент обратила внимание горожанка, которая забила тревогу и призвала родителей узнать своих детей по видео и провести с ними беседу о правилах дорожного движения.
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