Дети устроили опасные забавы на проезжей части в Петрозаводске

Инцидент запечатлели очевидцы.

Дети кувыркались и бегали на проезжей части на Александра Невского. Видео опубликовали в паблике Голиковка-Зарека | Петрозаводск.

«Вот такие детские забавы на проспекте Александра Невского», — написали авторы поста.

Ранее мы писали о том, что этой осенью двух школьников заметили на дороге. Они выбегали на проезжую часть перед автомобилями и ходили по дороге во время движения автомобилей, рискуя своей безопасностью. На этот инцидент обратила внимание горожанка, которая забила тревогу и призвала родителей узнать своих детей по видео и провести с ними беседу о правилах дорожного движения.