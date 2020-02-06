Детсад и жилые дома на двух улицах отключат от тепла в городе Суоярви

Авария на теплосетях произошла в городе Суоярви Республики Карелия, сообщает паблик местной газеты "Суоярвский вестник".

По данным издания, специалисты будут устранять утечку на теплотрассе. В связи с этим завтра, 7 февраля, с 08.00 и до завершения работ от тепла будут отключены все многоквартирные дома на ул.Кайманова, детский сад "Родничок", а также дома 34, 36, 43, 45 на ул. Ленина.

По данным карельских синоптиков, 7 февраля в районах республики ночью будет -10, -15 градусов, на севере подморозит до -24. Днем будет -7, -12 градусов.

Ранее местные вводили особый режим в Суоярви из-за проблем с отоплением.