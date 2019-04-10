Детсадовцам Карелии предложат "сдать" нормы ГТО

В Карелии впервые состоится фестиваль ГТО для дошкольников, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Республиканский центр тестирования комплекса ГТО приглашает дошкольные образовательные учреждения Карелии принять участие в первом фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди дошкольников", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут 21 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Ключевая, 10). К участию допускаются команды дошкольных образовательных учреждений республики. Возраст участников - от 6 до 8 лет, имеющих медицинский допуск и зарегистрированных в АИС ГТО. Команда формируется из 10 человек.

Дошкольникам предстоит соревноваться в прыжках в длину, гимнастических упражнениях, челночном беге и метании мяча.

Участники, выполнившие необходимое количество нормативов, будут представлены к награждению соответствующими знаками отличия комплекса ГТО. Участников, занявших 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков и девочек, наградят памятными призами.