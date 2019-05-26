Детская коляска сгорела в подъезде жилого дома в Кондопоге

В Карелии сотрудники МЧС спасли двух человек из дома, в котором произошел пожар.

25 мая в 12:09 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района в составе 7 человек и 2 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 15а.

В 12:30 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в МЧС, в результате возгорания была повреждена лестница в подъезде на площади 8 квадратных метров и детская коляска.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Погибших и пострадавших нет. Спасено 2 человека, рассказали в МЧС.