Детская коляска сгорела в подъезде жилого дома в Кондопоге

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В Карелии сотрудники МЧС спасли двух человек из дома, в котором произошел пожар.
25 мая в 12:09 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района в составе 7 человек и 2 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 15а.
В 12:30 пожар был ликвидирован.
Как сообщили в МЧС, в результате возгорания была повреждена лестница в подъезде на площади 8 квадратных метров и детская коляска.
Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Погибших и пострадавших нет. Спасено 2 человека, рассказали в МЧС.
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