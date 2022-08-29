Детская поликлиника и «Макси» в центре Петрозаводска остались без воды

Авария на сетях Водоканала оставила без холодной воды несколько домов в самом центре города.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, сегодня, 12 сентября, в 10.30 утра произошло отключение холодной воды в нескольких домах в самом центре карельской столицы.

Без холодной воды остались здания по улицам: Дзержинского, 28, 30, 32, 39; Кирова, 21 (Городская детская поликлиника № 1); Еремеева, 30, 32; Красная, 4 (Городская баня), 6, а также по проспекту Ленина, 12, 14 (ТРЦ «Макси»).

Причиной отсутствия воды стала авария на сетях АО «ПКС — Водоканал». Сейчас специалисты устраняют повреждение.