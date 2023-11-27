Детская республиканская больница отмечает 60-летний юбилей

Коллег поздравили в региональном министерстве здравоохранения.

В Минздраве Карелии сообщили о том, что 60 лет назад все началось со ста коек. Сегодня ДРБ — современный стационар, в котором оказывается медицинская помощь по всем основным профилям.



«Учреждение продолжает развиваться, внедряя новые технологии и улучшая качество медицинской помощи детям», — добавили в министерстве.



В ведомстве поздравили коллег и отметили, что коллектив больницы — команда высококвалифицированных специалистов, которые с полной отдачей посвящают свою жизнь заботе о здоровье детей.



