Детская республиканская больница отмечает 60-летний юбилей

Коллег поздравили в региональном министерстве здравоохранения.
В Минздраве Карелии сообщили о том, что 60 лет назад все началось со ста коек. Сегодня ДРБ — современный стационар, в котором оказывается медицинская помощь по всем основным профилям.
«Учреждение продолжает развиваться, внедряя новые технологии и улучшая качество медицинской помощи детям», — добавили в министерстве.
В ведомстве поздравили коллег и отметили, что коллектив больницы — команда высококвалифицированных специалистов, которые с полной отдачей посвящают свою жизнь заботе о здоровье детей.
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