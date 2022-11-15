Детская школа искусств из Петрозаводска была признана лучшей в России

Глава города рассказал о победе школы из Петрозаводска в общероссийском конкурсе.

Глава столицы Карелии Владимир Любарский поздравил Петрозаводскую детскую школу искусств им. М.А Балакирева с победой в общероссийском конкурсе. Итоги этого конкурса — «Лучшая детская школа искусств» — были подведены 2 декабря в Москве.

«Помимо диплома школа в качестве приза получила сертификат на миллион рублей — скоро возможностей осваивать искусство у юных горожан станет еще больше», — заметил Владимир Любарский.

Глава города еще раз поздравил коллектив, родителей и учеников петрозаводской школы.