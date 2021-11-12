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Детские сады Петрозаводска и Прионежья готовы к работе с QR-кодами

Новости. Общество
14:54, 25 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Об этом рассказали заведующие и сотрудники детских садов во время встречи с министром образования и спорта Карелии Романом Голубевым и детским омбудсменом республики Геннадием Сараевым.

С 1 декабря в дошкольные учреждения Карелии посетители смогут пройти, только если у них имеется QR-код, либо справка о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня.

С 1 декабря дошкольные учреждения назначат дежурных работников, которые будут принимать утром на улице детей, чьи родители не смогут представить необходимые документы. Вечером в хорошую погоду детям с воспитателями рекомендовано выходить гулять — малышей можно будет забирать с площадки. Если погода будет плохая, детей оденут и вернут родителям дежурные сотрудники.

Роман Голубев и Геннадий Сараев проверили детские сады в села Заозерье и Петрозаводске на готовность к работе в новом режиме. Министра особо интересовал вопрос подготовки учреждений к утреннему приёму воспитанников, а также возврату детей родителям в конце дня. Так, заведующая детского сада при Заозерской школе №10 Елена Зайцева заверила, что две недели назад учреждение провело монито-ринг наличия необходимых документов у родителей.

«Наше здание спроектировано так, что позволяет комфортно организовать приём детей через четыре отдельных входа — по входу на две группы. Дежурный принимает и передает воспитателю. Вчера мы выпустили локальный акт, устанавливающий график дежурств. Дежурные администраторы — младшие воспитатели тех же групп, в которые они передают малышей, они уже хорошо знакомы с этими детьми. В конце дня при хорошей погоде после ужина будем выводить детей на прогулку, а если плохая погода — ребенок будет дожидаться в группе. Родитель сообщает, что уже подходит к садику, ребенка оденут и передадут лично в руки. Я как руководитель, а также мои заместители подключимся к этому процессу, чтобы переход на новый режим работы прошёл максимально комфортно для всех», — подчеркнула Елена Зайцева.

Аналогичное решение будет применяться и в петрозаводском садике № 56 «Марьяне». Заведующая учреждения Елена Анхимова указала на особенности встречи родителей без документов, которые обусловлены конструкцией здания – един-ственный вход. При этом только 22% родителей будут вынуждены передавать детей на улице, руководство детского сада работает с ними индивидуально. В «Марьяне» также уже издан локальный акт, в котором определены дежурные, которые будут встречать детей и передавать их воспитателям в группу. Дежурными администраторами в этом саду назначены старшие воспитатели, педагог-психолог, инструктор и музыкальный руководитель.

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