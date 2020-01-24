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Детский омбудсмен добивается восстановления в правах родителей, сбежавших в Карелию с шестью детьми

Новости. Общество
09:45, 25 Января 2020
фото: Уполномоченный по правам ребенка в Карелии / ВК
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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев подал жалобу на отказ судов решать вопрос о восстановлении в правах родителей шестерых детей, переехавших из Вологодской области в Карелию.

Как передает ТАСС, прошлым летом жителей Вологодской области, переехавших в Карелию, ограничили в родительских правах сроком на полгода. Суды обоих регионов не стали рассматривать дело о восстановлении их прав.

Белозерский районный суд принял решение об ограничении в родительских правах из-за антисанитарных условий проживания и асоциального образа жизни. Мать и отец не явились в суд, а переехали из области в один из поселков на севере Карелии, где местные власти выдали им муниципальное жилье.

"Суд [по снятию ограничения в родительских правах] планировался в Белозерском районе. Белозерский районный суд [Вологодской области] передал по территориальности дело в Костомукшский городской суд [в Карелии], который отправил дело обратно в Вологодскую область. Мы в оба суда направили жалобы на решения об отказе рассматривать дело", - сказал Сараев.

Как пояснил детский омбудсмен, непринятие решения судами ограничивает семью в праве получения мер социальной поддержки. Поскольку существует ограничение в правах, родители не являются законными представителями детей, поэтому они не могут подписать разрешение на проведение медицинских процедур.

Геннадий Сараев поручился за детей, поэтому, несмотря на ограничение, они продолжают жить в Карелии вместе с матерью и отцом, а не в центре помощи детям 

"Служба судебных приставов не изымает детей, потому что мы каждый раз пишем прошение отсрочить исполнение решения суда. Судебные приставы нам идут навстречу, потому что и они видят, что отсутствует угроза жизни и здоровью ребенка", - рассказал Сараев.

Как многодетная семья из Вологодской области оказалась в Карелии, можно прочитать здесь.

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