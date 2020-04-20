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Девять детей в Карелии пострадали от укусов клещей

Новости. Общество
16:34, 20 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Зарембо
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В учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей обратились 16 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С 12 марта в Карелии введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта в поселке Харлово Пудожского района у жилого дома. 

С начала сезона в медицинских учреждениях республики по поводу присасывания клещей зарегистрировано 16 обращений, в том числе 9 детей.

В трех случаях выделен возбудитель клещевого боррелиоза.

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