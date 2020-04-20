Девять детей в Карелии пострадали от укусов клещей

В учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей обратились 16 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С 12 марта в Карелии введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта в поселке Харлово Пудожского района у жилого дома.

С начала сезона в медицинских учреждениях республики по поводу присасывания клещей зарегистрировано 16 обращений, в том числе 9 детей.

В трех случаях выделен возбудитель клещевого боррелиоза.