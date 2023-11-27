Девять огнеборцев Карелии тушили пожар в гараже

Хозяин гаража в городе горняков Карелии хранил горючие материалы рядом с печкой.

О пожаре в гаражном боксе сообщили в соцсети в группе «АВТОБЕСЕДКА — КОСТОМУКША».

В Костомукше пожарные привлекались к ликвидации возгорания в гараже, написали в сети.



Сигнал о возгорании поступил в понедельник, в 12.26. Выяснилось, что огонь вспыхнул в гаражном кооперативе «Горняк». На место происшествия выехали девять специалистов, сообщили в группе «ВКонтакте».

Пользователи сети назвали причину возгорания — неправильное устройство печного отопления. Труба дымохода проходила рядом с горючими материалами, они воспламенились от нагрева.

Хозяин в момент возгорания был у себя в гараже, поэтому огонь не успел перебраться на соседние участки, уточнили в сети.