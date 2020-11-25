Девять водителей из правительства Карелии пришли на помощь медикам Петрозаводска

Медучреждениям Петрозаводска выделили девять автомобилей из автопарка правительства Карелии.

В четырех городских поликлиниках сегодня работают по две машины из автопарка правительства, один автомобиль чиновников передан Республиканской больнице. Об этом сообщается в паблике "Республика Карелия".

Как признаются водители в последнее время их пассажиры — только врачи поликлиники, которые на дому берут мазки у людей с подозрением на COVID-19.

В обычный день бригада успевает на 20-22 вызова. Но бывает и по 50 поездок в день, иногда и в выходные.

Напомним, служебные автомобили из автопарка правительства Карелии задействованы для помощи медорганизациям со 2 ноября.