"Девятка" сгорела недалеко от карьера в Карелии

Пожар произошел ночью 30 сентября в Пряжинском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В районе 133-го километра автодороги А-133 около деревни Падозеро произошел пожар в автомобиле ВАЗ-21099.

В МЧС сообщение поступило утром, в 8.12, когда автомобиль уже сгорел.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.