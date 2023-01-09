Девочка-подросток на санках скатилась под машину в городе бумажников Карелии

Четырнадцатилетняя кондопожанка получила травмы, катаясь с горки.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 7 января в 23.15 в Кондопоге, в районе дома №15а по улице Строительная, при сьезде с горки на санках 14-летняя девочка выехала на проезжую часть дороги. В результате произошло столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 41-летнего водителя.

Школьница получила травмы.

Госавтоинспекция призывает инструктировать детей, отправляющихся на самостоятельные прогулки с санями (на коньках, лыжах) о правилах безопасного поведения на дорогах.

Ранее сообщалось, дети в одном из районов Петрозаводска выезжают на ватрушках под колеса автомобилей.